Eishockey : Am Ende jubelt die Neuwieder Busladung

Tim Brazda (vorne) brachte die Ratinger Ice Aliens im Heimspiel gegen Neuwied noch mit 2:1 in Führung, doch letztlich mussten die Hausherren eine klare 3:7-Niederlage hinnehmen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens gehen in den Pre-Play-Offs der Eishockey-Regionalliga im Heimspiel gegen den EHC Neuwied zweimal in Führung, verlieren aber noch 3:7. Trainer Fuchs glaubt vor allem dank des 6:5-Sieges am Freitag weiter an den Einzug in die Play-Offs, dafür muss am Freitag beim Schlusslicht Dinslaken ein Sieg her.

Zum „Family Day“ hatten sich am Sonntagabend knapp 400 erwartungsfrohe Zuschauer in der Eissporthalle Am Sandbach eingefunden. Am Ende jubelte aber nur die stimmgewaltige Busladung aus Neuwied – über einen Sieg bei den Ratinger Ice Aliens in den Pre-Play-Offs der Regionalliga, der sich vor allem in seiner Deutlichkeit lange Zeit nicht abgezeichnet hatte.

Die Fans sahen von Beginn an ein enges Match mit offenem Visier. Die Gäste münzten ihre Anfangsüberlegenheit in eine frühe Führung (Schahab Aminikia/ 8. Spielminute) um, als sie einen der insgesamt doch häufigeren gravierenden Fehler im Aufbauspiel der Aliens nutzten. Dann aber wechselten die Mannen von Trainer Andrej Fuchs in den Angriffsmodus und drehten mit einem Doppelpack die Partie: Pascal Rüwald und Tim Brazda (beide 14.) brachten mit zwei Treffern innerhalb von 54 Sekunden die Gastgeber in Front, die danach drauf und dran waren, das Ergebnis auszubauen. Stattdessen gelang den Neuwieder Bären aber der Ausgleich (Kevin Wilson/18.), womit das Momentum wieder in die andere Richtung pendelte.

Das zweite Drittel verlief ähnlich abwechslungsreich, wobei die Aliens stark aus der Kabine kamen und sich folglich verdient die Führung zurückeroberten, für die Ted Zeitler mit einem fulminanten Solo verantwortlich zeichnete (31.). Die entscheidende Wende im Match brachte dann das unterschiedliche Powerplay-Spiel beider Teams. Zunächst nutzten die Gäste ihre eigene Überzahl zum neuerlichen Ausgleich (Sam Aulie/ 37.), ehe sie nur eine Minute später in Unterzahl das Spiel drehten (Jeff Smith/ 38.).

Das war ein Schock für die Außerirdischen, von dem sie sich nicht mehr erholen sollten. Mit dem Konter-Tor zum 5:3 (Smith/ 44.), dem ersten Zwei-Tore-Vorsprung an diesem Abend, stellten die Gäste die Weichen dann endgültig auf Sieg und bauten anschließend ihre Führung innerhalb von fünf Minuten gnadenlos aus (Aulie/ 46; Aminikia/ 49.). Das war zu viel für Aliens-Keeper Christoph Oster, der nach dem siebten Gegentor entnervt das Eis verließ.

Dass der für ihn übernehmende Felix Zerbe in den verbleibenden elf Minuten seinen Kasten sauber hielt, wurde bei den Aliens aber nicht als einziger positiver Aspekt des Abends wahrgenommen. „Wir sind gut ins Spiel reingekommen und haben die seelische Kraft vom Sieg am Freitag mitgenommen“, zeigte sich Aliens-Trainer Fuchs mit Blick auf das 6:5 gegen die Hammer Eisbären (siehe Info-Kasten) durchaus angetan davon, dass seine junge Mannschaft einem Gegner mit ganz anderen personellen Möglichkeiten das Leben so schwer gemacht hatte.

Info Stein und Beeg kommen vom Neusser EV hinzu Zugänge Aufgrund der angespannten Personalsituation und mit Blick auf die neue Saison haben die Ratinger Ice Aliens zwei neue Spieler verpflichtet: Thorben Beeg und Maximilian Stein vom Neusser EV. Der gebürtige Kölner Beeg erhielt seine Ausbildung bei den Haien, für die er bis 2016 spielte. Über Dortmund heuerte er zur Saison 2018/2019 in Neuss an. Stein hat bereits sein erstes Spiel am Freitagabend gegen Hamm absolviert und beim 6:5-Sieg direkt zum 3:4 getroffen. Der 29-jährige Stürmer wurde in Oberhausen geboren und wechselte zur Saison 2017/2018 aus dem DNL-Team der Düsseldorfer EG nach Neuss. Sieg Am Freitagabend trafen beim 6:5-Sieg der Aliens in den Pre-Play-Offs über Hamm neben Stein noch U20-Junior Alexander Schwarz, Kapitän Dennis Fischbuch (3, darunter der Siegtreffer) und Thomas Müller.

„Die Niederlage ärgert nichtsdestotrotz sehr“, ergänzte der Ratinger Chef-Coach, der die für ihn verbesserungswürdigen Stellen im Powerplay und Konterspiel ausmachte. Hoffnung dafür verspricht die sich verbessernde Personalsituation – zum einen durch das sich lichtende Lazarett, zum anderen durch die beiden Zugänge Thorben Beeg und Maximilian Stein (beide Neusser EV), die am Sonntag erstmals gemeinsam im Aliens-Kader standen.