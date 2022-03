Eishockey, Regionalliga : Aliens kämpfen sich zurück, unterliegen aber knapp

Ratingen Zum Auftakt der Play-Offs in der Eishockey-Regionalliga verlieren die Ratinger Ice Aliens beim Favoriten Füchse Duisburg mit 5:6, lassen sich aber auch von 0:3- und 1:5-Rückständen nicht irritieren.

Am Ende stand es 6:5 für den gastgebenden Favoriten: Bis zur letzten Sekunde sorgten beide Mannschaften zum Auftakt der Play-Offs zwischen den Füchsen Duisburg und den Ratinger Ice Aliens in der Eishockey-Regionalliga für Spannung und Dramatik. Gäste-Goalie Christoph Oster verließ zweimal das Tor für einen Feldspieler, und während in der 59. Minute noch der Anschlusstreffer bei den Füchsen einschlug, reichte den Ice Aliens am Ende die Zeit nicht mehr, um eine Verlängerung zu erzwingen.