Eishockey, Regionalliga Ice Aliens mit dem Rücken zur Wand

Die Ratinger Ice Aliens stehen in der Play-Off-Finalserie der Eishockey-Regionalliga nun mit dem Rücken an der Wand: Nach der 4:7-Heimniederlage im ersten Duell mit dem EHC Neuwied verlor das Team von Trainer Frank Gentges auch am Sonntagabend gegen die „Bären“: Mit 3:5 zogen die Ratinger in Neuwied den Kürzeren. Damit liegen die Ice Aliens in der Serie 0:2 hinten, ein Sieg fehlt dem Gegner noch zum Meistertitel. Umgekehrt müssten die Ratinger nun dreimal in Folge gewinnen, damit die Finalserie nicht am Freitag endet, wenn Neuwied zum dritten Duell am Sandbach gastiert.