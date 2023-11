Eishockey, Regionalliga Ratinger Ice Aliens verspielen drei Führungen

Ratingens Cheftrainer Frank Gentges war in der Analyse nicht so recht zufrieden mit dem Spiel seines Teams: „Wer so viele hundertprozentige Chancen liegen lässt wie wir, kann gegen einen solchen Gegner nicht gewinnen. Das Übergewicht an Spielanteilen und Chancen nützt leider nichts, wenn man nicht die individuelle finale Qualität hat. Die Imports auf Gegners Seite machen aus weniger mehr und waren wieder an drei Toren beteiligt. Egalisieren sich die deutschen Spieler, gewinnen die Teams, die Imports in ihren Reihen haben. So war es letzte Saison, so ist es diese Saison, und so wird es auch in Zukunft sein. Somit müssen wir mit einem Punkt zufrieden sein.“