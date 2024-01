Eishockey, Regionalliga Gentges giftet gegen die Ice Aliens

Das wurde überdeutlich. Nach der 2:6-Heimniederlage am Sonntagabend gegen die Eisadler Dortmund teilte Trainer Frank Gentges gegen seine Ratinger Ice Aliens mächtig aus – gegen die Spieler, aber auch gegen Organisatoren „einer Karnevals-Präsentation, von der wir nichts wussten“ in der ersten Drittelpause, wodurch sein Team „statt 15 Minuten 35 in der Kabine“ gesessen habe.