Kader für die Eishockey-Regionalliga Ice Aliens halten ein Duo und suchen weitere Spieler

Auch mit Stefan Traut haben sich die Ratinger Ice Aliens über eine Verlängerung seines Kontraktes beim Eishockey-Regionalliga-Meister verständigt. Der 26-jährige Rechtsschütze wurde in seiner Jugend in Grefrath, Krefeld und Essen ausgebildet. Nach kurzer Unterbrechung ist er seit 2021 wieder Teil des Ratinger Teams und dies sehr erfolgreich: In der vergangenen Saison erzielte er in 29 Partien inklusive Play-Offs insgesamt 14 Tore und legte 22 weitere Treffer auf. Dabei erhielt er acht Strafminuten.