Noch sieben Wochen bis zur Saisoneröffnung Ice Aliens verlängern mit Talent Lennard Gatz

Seine Eishockey-Ausbildung erhielt der gebürtige Essener Lennard Gatz bei der Düsseldorfer EG – dort verbrachte er auch seine Jugendzeit. Nun beginnt er mit der Saison 2024/25 sein erstes komplettes Jahr im Seniorenbereich. Aliens-Cheftrainer Frank Gentges ist gespannt, ob der junge Spieler sich schnell etablieren kann. „Lennard ist erst spät in der letzten Saison auf eigenen Wunsch aus der DNL zu uns gewechselt. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir keine großen Ausfälle, somit war es für ihn nicht einfach, ins Team zu kommen. Jetzt ist er von Beginn an dabei und dann werden wir sehen, in welcher Form er sich im Seniorenbereich etablieren und dem Team helfen kann“, erklärt Gentges. Lennard Gatz erhält die Rückennummer 14.