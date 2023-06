Eishockey, Regionalliga Ice Aliens komplettieren ihr Torhüter-Quartett

Coach Frank Gentges erklärt: „Christoph ist als Arzt tätig und damit fürs Eishockey zeitlich entsprechend eingeschränkt. Er ist bei uns so oft wie möglich anwesend und gibt uns als routinierter Torwart damit gewisse Optionen. So haben wir das letzte Saison schon praktiziert, und es war für beide Seiten eine optimale Lösung.“ Über die Zugänge ergänzt der Trainer: „Kilian und Mathis sind dagegen zwei junge Torhüter, von denen nur Kilian schon mal Einsätze im Seniorenbereich hatte, aber nächste Saison noch in der U20 spielen könnte. Den genauen Leistungsstand kann ich erst beurteilen, wenn ich beide bei uns im Trainings- und Spielbetrieb gesehen habe.“ Generell weiß Gentges: „Als Trainer kann man den Torhütern, im Gegensatz zu den Spielern, nie ganz gerecht werden, weil ich nur einen spielen lassen kann. Die Goalies müssen optimal arbeiten und dann ihre Chance nutzen. Der Beste spielt, und das muss man sich verdienen.“