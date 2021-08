Eishockey, Testspiel : Ice Aliens wehren sich in Essen bis zum Schluss

Essen/Ratingen Nach Monaten ohne Wettkampf traten die Ratinger Ice Aliens bei den Moskitos Essen an. Bei der 5:8-Niederlage wehrt sich der Eishockey-Regionalligist gegen den klassenhöheren Oberligisten bis zum Ende.

Die Ratinger Ice Aliens haben bei ihrem ersten Eishockeywettkampf nach der Corona-Zwangspause beim 5:8 bei den Moskitos Essen dem Oberligisten gut Paroli geboten. Das erkannten auch die Gäste-Fans unter den 657 Zuschauern am Westbahnhof an. Der Regionalligist präsentierte sich drei Wochen nach Trainingsstart ordentlich, gerade zum Schluss drehte das Team von Trainer Andrej Fuchs auf und erzielte in den letzten vier Minuten zwei Treffer.

Der Beginn der Partie war recht ausgeglichen, doch in der vierten Minute nutzen die Hausherren eine Überzahlsituation zur Führung, und bis zur neunten Minute bauten sie diese auf ein 3:0 aus, ehe Aliens-Zugang Malte Hodi den Anschlusstreffer erzielte (12.). Die Moskitos legten noch einmal nach, doch 30 Sekunden später gelang Max Bleyer der erneute Anschlusstreffer. Mit diesem Ergebnis ging es in die erste Pause.

Essen fand sich nun fast ausschließlich in der Defensive wieder, konnte den letzten Treffer des Abends von Schumacher jedoch nicht mehr verhindern. Fuchs war mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden, hatte der Gegner doch bis auf wenige Ausnahmen nur Oberligaspieler in seinen Reihen. Das Rückspiel steigt am Freitag um 20 Uhr am Sandbach.