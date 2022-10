Eishockey, Regionalliga : Ratinger Ice Aliens machen es in Neuwied spannend

Ratinger Ice Aliens machen es in Neuwied spannend

Tobias Brazda (links) traf auf Zuspipel seines Bruders Tim zum 2:3 in Neuwied. Foto: Ronny Rehbein/Ice Aliens/Ronny Rehbein

Ratingen Beim Top-Favoriten der Eishockey-Regionalliga, dem EHC Neuwied, halten die Ratinger Ice Aliens gut mit und die Begegnung bis zum Ende offen. Letztendlich müssen sie sich aber mit 2:3 geschlagen geben.

Vor 876 Zuschauern begann as Spiel am Sonntagabend ausgeglichen, es dauerte mehr als eine Viertelstunde, bis die Gastgeber in Führung gingen: Dennis Appelhans war zu Stelle, und als noch vor der ersten Pause Jeffrey Smith das 2:0 für Neuwied machte, schien alles den aus Sicht des Favoriten gewohnten Gang zu gehen. Doch die Ice Aliens nutzten rund drei Minuten nach Wiederbeginn ein Powerplay zum Anschlusstreffer durch Joshua Gärtner, der das Zuspiel von Malte Hodi und Tobias Brazda verwertete.