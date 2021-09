Eishockey, Testspiel : Ice Aliens mit Niederlage vor neuer Bande

Ratingen Die Aktion „Unterstützer des Ratinger Eishockeys“ ist abgeschlossen, die Bande ist nun in der Eishalle am Sandbach angebracht. Die Moskitos Essen besiegen die Ratinger Ice Aliens im Testspiel mit 9:2.

Rechtzeitig zum ersten Heimspiel der Vorbereitung ist die Aktion „Unterstützer des Ratinger Eishockeys“ mit der Installation der Bande endgültig abgeschlossen worden. Seit Dezember 2020 hatten die Ratinger Ice Aliens Zertifikate in verschiedenen Werten ausgegeben. Die Käufer erhielten das Zertifikat, Fanartikel und eine namentliche Nennung auf der Bande in der Eissporthalle am Sandbach. Die Aktion übertraf auf Vereinsseite alle Erwartungen und belegt, dass das Interesse am Eishockey und den Ratinger Ice Aliens immer noch stark ausgeprägt ist, urteilt der Klub, der sich bei allen Unterstützern für ihr Engagement bedankt und sich auf viele gemeinsame Spiele freut.

Für das erste war am Freitagabend Oberligist Moskitos Essen zu Gast beim Regionalligisten, der das erste Aufeinandertreffen kürzlich 5:8 verloren hatte. Auch das zweite Duell war torreich, allerdings weniger ausgeglichen verteilt: Mit 2:9 mussten sich die Ratinger deutlich geschlagen geben. Die Gäste setzten die Ice Aliens direkt unter Druck und erzielten in der neunten Spielminute das erste Tor. Bis zur Pause erhöhten sie auf 4:0.

Im letzten Abschnitt baute Essen seine Führung schnell mit einem weiteren Treffer nach nur fünf Sekunden aus, ehe es etwas hektisch wurde: Marc Zajic aufseiten der Gäste verlor etwas die Nerven und schlug auf den am Boden liegenden Jordi Cuena Pazos ein. Der konnte sich nicht wehren, und warum die Schiedsrichter hier nicht eingriffen, bleibt ihr Geheimnis. Am Ende erhöhte Essen mit zwei weiteren Treffern auf 9:2.

Aliens-Trainer Andrej Fuchs war mit der Leistung seines Teams dennoch zufrieden. In den Spielen gegen einen starken Gegner konnte er die Schwachpunkte erkennen, an denen weiter gearbeitet wird. Diese liegen hauptsächlich in der Defensive und dem Unterzahlspiel, wobei es gegen die Moskitos nur ein Gegentor in Unterzahl gab. Die Juniorenspieler sind sehr gut integriert und haben in beiden Spielen gute Leistungen gezeigt.