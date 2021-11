Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens verlieren Tabellenführung

Torwart Christoph Oster pariert, Patrik Gogulla (links) und Tobias Brazda müssen nicht eingreifen. Foto: Ice Aliens

Neuwied/Ratingen Das 5:7 beim EHC Neuwied ist die erste Niederlage in dieser Eishockey-Saison für die Ratinger Ice Aliens. Sie verlieren damit auch die Tabellenführung an den Konkurrenten und spielen bereits Freitag gegen den direkten Verfolger Neusser EV.

Im siebten Spiel dieser Qualifikation zur Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga hat es die Ratinger Ice Aliens zum ersten Mal erwischt: Beim EHC Neuwied verlor das Team von Andrej Fuchs am Sonntagabend erstmals und musste nach dem 5:7 den ärgsten Konkurrenten damit auch in der Tabelle vorbeiziehen lassen: Die „Bären“ stehen nun mit einem Zähler Vorsprung an der Spitze.

Dass die Partie eine andere als beim souveränen 5:1-Hinspielerfolg werden würde, hatten alle Beteiligten vorab gewusst – immerhin hatte Neuwied am zweiten Spieltag noch nicht eingespielt sein können, da es relativ spät Eis zur Verfügung hatte. Der EHC hatte sich aber nach der Pleite in Ratingen kontinuierlich gesteigert, das wussten die Gäste. Dennoch waren sie anfangs nicht aufmerksam in diesem Topspiel, die „Bären“ gingen nach nur 20 Sekunden mit dem ersten Schuss auf das von Christoph Oster gehütete Tor in Führung.

Immerhin war das der Weckruf für die Aliens, Malte Hodi erzielte das 1:1 in der zehnten Spielminute. Der Ausgleich hielt jedoch nicht lange, weil zwei Importspieler des EHC zuschlugen: Nolan Redler zum 2:1 (11.) und Mathew Thomson, der erst seit einigen Tagen in Neuwied ist, zum 3:1 (13.). Erst danach fingen sich die Aliens wieder, so dass es mit diesem Zwischenstand zum ersten Mal in die Kabinen ging.

Danach erwischten die Hausherren wieder einen Traumstart, Thomson und Häufler gelang ein früher Doppelschlag zum 5:1. Damit schien das Spiel entschieden, doch die Ratinger zeigten Moral und Kampfgeist: Maik Klingsporn traf zum 2:5 (28.) und konterte auch den nächsten Neuwieder Treffer zum 6:2 (38.) erneut durch Thomson, weshalb es mit einem 3:6 aus Sicht der Ratinger in die zweite Pause ging. Hodi sorgte dann für Hoffnung bei ihnen mit seinem Tor zum 4:6 (43.), doch Neuwied machte mit dem siebten Treffer alles klar. Das 5:7 durch Tobias Brazda in der 59. Minute kam zu spät.