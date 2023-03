Eishockey, Regionalliga „Drei Wochen Pause sind ein Nachteil“

Am Freitag starten die Halbfinal-Serien in der Eishockey-Regionalliga, die Ratinger Ice Aliens bekommen es dabei mit dem TuS Wiehl zu tun, der sich glatt in drei Spielen gegen den EC Bergisch Gladbach durchsetzte. Da die Ratinger die Hauptrunde als souveräner Tabellenführer abschlossen, waren sie für das Semifinale gesetzt und hatten so drei Wochen spielfrei. Zusätzlich erhielten sie das Heimrecht für die Finalpartien, die erste Begegnung mit Wiehl steigt also – wie auch ein mögliches, entscheidendes fünftes Spiel – in der Halle am Sandbach. Los geht es am Freitag um 20 Uhr. Aliens-Trainer Frank Gentges spricht vorab über...