Eishockey, Regionalliga Tursch vertritt Aliens-Trainer Gentges

Im Sport geht der Blick in der Regel nach vorne, das nächste Spiel ist immer das wichtigste. Doch in manchen Fällen wird das beeinflusst von der Vergangenheit, weswegen auch der Blick zurück eine Rolle spielt. So ist es aktuell bei den Ratinger Ice Aliens. Die haben am Wochenende nur ein Spiel in der Eishockey-Regionalliga zu absolvieren, und die Partie am Sonntag ab 17.15 Uhr beim Drittletzten TuS Wiehl sollte für den Tabellenführer eigentlich keine allzu große Herausforderung sein. Wären da nicht die Begleitumstände des vorangegangenen Spiels.