Eishockey, Regionalliga Ice Aliens wollen ungeschlagen bleiben

Erneut nur ein Spiel am Wochenende haben die Ratinger Ice Aliens, am Sonntag treten sie um 19.30 Uhr beim ESV Bergisch Gladbach an. Mächtig aufgerüstet haben die Mannen um das Trainerteam Matthias Wurtinger und Jörg Deske. Aus der DEL von den Schwenninger Wild Wings stieß der erst 22-jährige Manuel Alberg zum Team. Er kann bereits einige Einsätze für Deutschlands U20-Nationalmannschaft aufweisen. Im Tor verfügen die Realstars mit Felix Köllejan und Kilian Pfalz von den Wiehl Penguins über zwei starke Goalies. Von den Rostock Piranhas aus der Oberliga wechselte Verteidiger Philipp Seckel nach Bergisch Gladbach, vom Herforder EV Stürmer Max Pietschmann. Hinzu kommen mit Tim und Marvin Ratmann sowie Eric Peters drei Spieler aus Wiehl, die vor der Saison eigentlich fest bei den Ice Aliens eingeplant waren. Mit Alexander Spister, Sebastian Brockelt und Tim Dreschmann befinden sich weitere Spieler mit viel Oberliga-Erfahrung im Kader.