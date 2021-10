Eishockey, Regionalliga : Aliens fahren als Spitzenreiter zum punktlosen Schlusslicht

Benjamin Hanke ist nicht nur der beste Scorer der Ice Aliens, sondern der ganzen Qualifikationsrunde. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Zum Abschluss der Hinrunde der Qualifikation zur Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga treten die Ratinger Ice Aliens als Spitzenreiter beim punktlosen Schlusslicht EHC Troisdorf an. Alle Statistiken sprechen für die Gäste, die zudem Revanche wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn die Ratinger Ice Aliens am Freitagabend nach Troisdorf fahren, steht gegen die dortigen Dynamite das letzte Spiel der Hinrunde in der Qualifikation zur Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga an. Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein. Der EHC konnte bisher keine seiner vier Partien gewinnen und steht ohne Punkt am Tabellenende. Dennoch waren die Ergebnisse stets eng, und bei 19 Gegentoren haben die Dynamite selbst 13-mal getroffen – die Abteilung Attacke scheint also ganz gut aufgestellt.

Die Ice Aliens aber stehen an der Tabellenspitze und können in allen Statistiken überzeugen: die meisten Treffer, die wenigsten Gegentore, die beste Tordifferenz von +22, gefolgt von Neuwied mit +10; Platz eins und zwei in der Scorerliste (Benjamin Hanke 15 Punkte, Dennis Fischbuch 9), bester Torschütze (Fischbuch 7); zweit- und drittbestes Goalie-Ranking durch Christoph Oster und Felix Zerbe; nur ein Spieler unter den ersten zehn „Bad Boys“ (Tim Brazda auf Platz sechs). Dies sind alles Werte, die für die Ice Aliens sprechen, vor allem gegen das Schlusslicht.

Dennoch ist das Spiel für die Mannschaft von Trainer Andrej Fuchs sicherlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Dynamite haben bisher gezeigt, dass sie kämpfen können. Das mussten auch die Neuwieder Bären feststellen, die mit einem knappen 4:2 aus Troisdorf heimkehrten.

Die älteren Semester erinnern sich vielleicht noch an das Jahr 2010, als die damalige 1b-Mannschaft der Ice Aliens in der Qualifikationsrunde zur Regionalliga gegen Troisdorf antrat. Am 10. Januar lautete das Endergebnis 10:4 für die Dynamite. Einen Monat später gewann der EHC auch das Rückspiel in Ratingen mit 7:3. Nun wäre der passende Moment für eine Revanche, finden die Ice Aliens.

(ame/RP)