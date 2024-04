Eishockey Meister mit Nachwuchsproblemen

Nach den Feierlichkeiten der höchst überlegen gewonnenen Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga ist bei den Ratinger Ice Aliens wieder Normalität eingekehrt. Allerdings ist es auch oder gerade in Zeiten des Erfolges ratsam, sich mit dessen Nachhaltigkeit zu beschäftigen. So scheint es zunächst logisch, dass der Verein auf der Verbands-Webseite unter der Kategorie „Verein sucht Trainer“ ein Gesuch veröffentlicht hat: „Die Ratinger Ice Aliens suchen für die neue Saison ab sofort engagierte Trainer im Nachwuchsbereich“, steht da.