Eishockey Trainer Gentges schlägt bei Ratinger Ice Aliens Alarm

In sechs Tagen, am Donnerstag, 27. April, hoffen die Ratinger Ice Aliens, auf ihrer außerordentlichen Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand für den Eishockey-Klub finden zu können. Denn Präsident Rainer Merkelbach, sein Stellvertreter Dirk Klare und Schatzmeister Uwe Esser machen nicht weiter. Das ist schon länger klar, bislang ist aber die Nachfolge weiterhin offen. Das machte Merkelbach nun auch in einem Video-Interview gemeinsam mit Frank Gentges, dem Trainer des Regionalliga-Teams, mit seinem Verein deutlich: „Leider ist die Resonanz auf die verschiedenen Aufrufe sehr mau.“