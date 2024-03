Eishockey, Regionalliga Finalgegner steht nun fest: Aliens empfangen Dortmund

Los geht es am Freitag ab 20 Uhr am Ratinger Sandbach, Spiel zwei steigt schon am Samstag ab 19 Uhr in Dortmund, das dritte – und möglicherweise dann schon letzte – Duell am Freitag, 22. März wieder in der Dumeklemmerstadt. In der regulären Saison kassierten die Ice Aliens drei Niederlagen gegen die Eisadler: 3:4, 3:4 nach Verlängerung und 2:6 im letzten Vergleich, dazwischen gab es einen 4:2-Erfolg in Dortmund.