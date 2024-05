Meister der Eishockey-Regionalliga Kreuzmann bleibt bei den Ice Aliens, Testspiele sind fix

Die Ratinger Ice Aliens können nach der Vertragsverlängerung von Kapitän Tim Brazda den nächsten Spieler vermelden, der seinen Kontrakt beim Eishockey-Regionalliga-Meister für eine weitere Saison ausweitet: Routinier Stephan Kreuzmann bleibt ebenfalls. Der seit Freitag 40-jährige Verteidiger soll der Defensive weiter den nötigen Halt geben. In der Hauptrunde der Saison 2023/24 erzielte er in 23 Spielen vier Treffer und gab 23 Vorlagen. In den Play-Offs war er einer der Garanten für die niedrige Anzahl an Gegentoren in den sechs Partien.