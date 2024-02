Play-Offs in der Eishockey-Regionalliga Ice Aliens warten noch auf ihren Halbfinal-Gegner

An diesem Wochenende hat es die ersten Entscheidungen in den Play-Offs der Eishockey-Regionalliga gegeben: Die Eisadler Dortmund setzten sich ebenso souverän mit zwei Siegen gegen Troisdorf im Viertelfinale durch wie der EC Bergisch Gladbach gegen den EC Bergisch Land – beide treffen nun im Halbfinale aufeinander. In dem warten die Ratinger Ice Aliens als Hauptrundensieger noch auf ihren Kontrahenten: Der Neusser EV gewann das erste Spiel daheim gegen den TuS Wiehl mit 4:3, verlor aber auswärts 2:3 nach Verlängerung. Die entscheidende Partie steigt am Dienstag ab 20 Uhr in Neuss – danach kennen die Aliens also ihren Halbfinal-Gegner.