Eishockey : Ice Aliens nehmen Fans im Bus mit nach Neuwied

Ratingen Das erste Wochenende nach dem Jahreswechsel bietet den Ratinger Ice Aliens zwei Spiele gegen starke Gegner: Am heutigen Freitag geht es zum Tabellenvierten EHC Neuwied, am Sonntag kommt der souveräne Spitzenreiter EG Diez-Limburg.

Eine besondere Möglichkeit bieten die Ratinger Ice Aliens ihren Fans am heutigen Freitag: Zum Spiel der Eishockey-Regionalliga beim EHC Neuwied stehen im Mannschaftsbus zehn Plätze für die Anhänger zur Verfügung, einige sind noch frei. Wer mitfahren will, kann sich für 15 Euro Tickets per Mail an office@icealiens97.de sichern. Die Partie beim Tabellenvierten, bei dem die Ratinger im November im bislang einzigen Aufeinandertreffen in dieser Saison 1:3 verloren, beginnt um 20 Uhr. Neuwied hat sechs Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Hamm, den die Aliens vor dem Jahreswechsel zu Hause 4:3 besiegten, und sieben Zähler Vorsprung auf den Tabellenfünften Dinslakener Kobras, den wiederum die Ratinger mit fünf Punkten Rückstand und zwei Spielen weniger noch einholen wollen.