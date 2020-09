Eishockey, Regionalliga : Aliens starten Ende Oktober in Essen in die neue Saison

Aliens starten Ende Oktober in Essen in die neue Saison

Ratingen Am 30. Oktober starten die Ratinger Ice Aliens bei den Moskitos Essen in die neue Saison der Eishockey-Regionalliga, die aus zwölf Teams besteht. Die Ratinger eröffnen bald einen Online-Shop für Eintrittskarten.

Nun ist es amtlich – solange die Corona-Pandemie nicht einen Strich durch die Rechnung macht: Die Ratinger Ice Aliens starten am Freitag, 30. Oktober bei den Moskitos Essen in die neue Saison der Regionalliga. Der Eishockeyverband NRW hat den Spielplan an die Vereine geschickt. Darin sind zwar noch einige offene Stellen, deren Klärung abzuwarten bleibt, dennoch sei der Plan eine gute Grundlage, finden die Ice Aliens.

Zwölf Vereine spielen eine Vorrunde in zwei Gruppen aus, die Ratinger Gegner sind neben Essen Grefrath, Dortmund, Neuwied und Wiehl. Die ersten vier Mannschaften aus dieser Vorrunde qualifizieren sich für die Hauptrunde, die Mannschaften auf den Plätzen fünf und sechs spielen in einer Doppelrunde um den NRW-Regio-Pokal. Der Hauptrunde schließen sich die Play-Offs an, deren Basis die erzielte Platzierung in der Hauptrunde ist. Dabei werden das Viertel- und das Halbfinale nach dem Modus „Best of Three“ gespielt, das Finale im „Best of Five“.