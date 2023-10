Eishockey, Regionalliga Ice Aliens gewinnen Topspiel vor dem nächsten Topspiel

Im ersten Topspiel der Saison in der Eishockey-Regionalliga NRW waren die Ratinger Ice Aliens am Sonntagabend in Bergisch Gladbach mit 3:2 erfolgreich und führen nun die Tabelle mit 18 Punkten nach sechs Siegen aus sechs Spielen und einer starken Tordifferenz von plus 36 an. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Eisadler Dortmund und Bergisch Gladbach.