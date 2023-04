Frauen-Eishockey, Landesliga Aliens-Frauen besiegen Spitzenreiter

Danach folgte Torchance auf Torchance für die Ratingerinnen, doch es dauerte bis zur 16. Spielminute, ehe Shirley Merkentrup auf Zuspiel von Sophie Weiß und Jessica Swikull auf 2:0 erhöhte. Im zweiten Drittel wurde die Partie etwas ruppiger, was sich an diversen Strafzeiten bemerkbar machte. In der 35. Spielminute erreichte dies seinen Höhepunkt, als auf Dinslakener Seite Fabienne Agafonow und auf Ratinger Seite Jessica Swikull in eine handfeste Auseinandersetzung gerieten, die verdientermaßen für beide in der Kühlbox endete. Als auch Larissa Swikull wegen unsportlichen Verhaltens ebenfalls auf der Strafbank schmorte, markierte Merkentrup ihren zweiten Treffer des Abends in Unterzahl. Torhüterin Celine Will und Klara Brinkmann hatten ihr zum 3:0 vorgelegt. Wenige Sekunden nach Ablauf ihrer Strafzeit wurde Larissa Swikull von Jette Kluth und Anna-Lena Wiese bedient und sorgte mit dem Treffer zum 4:0 für die Vorentscheidung.