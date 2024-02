Eishockey, Regionalliga Kader der Ice Aliens wird dünner

Nur ein Spiel haben die Ratinger Ice Aliens an diesem Wochenende in der Eishockey-Regionalliga, der Tabellenführer tritt am Sonntag ab 17.15 Uhr beim TuS Wiehl an. Der Tabellenvierte will seinen Platz verteidigen, da er Heimrecht im Viertelfinale der Play-Offs bedeuten würde. Mit Jonas Nebgen im Tor, dem Ex-Ratinger Dustin Schumacher in der Abwehr und Christoph Ziolkowski im Angriff sowie einigen weiteren Spielern haben die „Penguins“ eine starke Mannschaft, die etwas hinter den Erwartungen geblieben ist. Dies macht sie umso gefährlicher im Endspurt der Hauptrunde.