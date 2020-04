Eishockey : Sticker für das Sammelalbum der Aliens online bestellen

Warten auf die neue Saison: Aliens-Torwart Thomas Pedarnig. Foto: Ice Aliens

Ratingen Für die Ratinger Ice Aliens gab es am Montag eine Premiere: Erstmals in der Klubgeschichte kam der Vorstand online per Videokonferenz zusammen. Zu besprechen gibt es auch in der Corona-Krise einiges. Die Sticker des Sammelalbums können bestellt werden und kommen kontaktlos zu den Sammlern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Geschäftsstelle der Ratinger Ice Aliens ist in der Corona-Krise „bis auf Weiteres“ nicht besetzt, aber per Mail an office@icealiens97.de erreichbar. Dennoch gibt es auch im Eishockey einiges zu planen, und so gab es am Montag eine Premiere: Erstmals in der Klubgeschichte gab es eine Online-Vorstandssitzung mit allen Mitgliedern per Video. Der Aliens-Vorstand führt Gespräche mit anderen Eishockey-Vereinen und seinen Spielern zum Stand der Dinge und lobt zudem die kreativen Aktionen seiner Nachwuchsmannschaften auf Facebook.

Zwar kann es derzeit keine Tauschbörse für die Sticker des Sammelalbums der Aliens geben, aber die Ratinger bieten diese nun online an: Sammler können ihre Bestellung per Mail aufgeben, die Aliens geben ab fünf Tütchen à zehn Stickern eine Tüte als Bonus dazu und übernehmen die Portokosten. So kommen die Sticker kontaktlos bei den Sammlern an, die Bezahlung erfolgt via PayPal.

(ame)