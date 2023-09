Das Ratinger Eishockey-Team startet am Freitag in die Regionalliga NRW Vorbereitung der Ice Aliens endet mit Sieg und Niederlage

In einem zerfahrenen und von vielen Strafzeiten geprägten Vorbereitungsspiel gegen die Snackpoint Eaters Limburg kamen die Ratinger Ice Aliens im ersten Duell zu einem 7:4- Erfolg. Malte Hodi erzielte nach einem Abpraller das 1:0 (6.), van Sloun glich für die Gäste in Überzahl zum 1:1 (7.) aus. Als Donders in der 15. Minute Tim Brazda gegen den Kopf checkte, erhielt er dafür eine Spieldauerstrafe. Von diesem Zeitpunkt an war das Duell geprägt von Strafen und Scharmützeln. Erst im letzten Drittel kam wieder ein richtiger Spielfluss auf. In der Zwischenzeit gingen die Ice Aliens in Überzahl durch Mathias Onckels in Führung (18.), im zweiten Drittel glichen die Eaters durch Ramoul zum 2:2 (21.) aus.