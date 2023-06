Eishockey, Regionalliga Onckels kommt, Klingsporn bleibt

Die Ratinger Ice Aliens arbeiten weiter am Kader für die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga und freuen sich, die Vertragsverlängerung eines ihrer Top-Verteidiger bekannt geben zu können: Maik Klingsporn bleibt ein Alien und behält seine Nummer 57. Zur Corona-Saison 2020/21 war er aus Neuwied nach Ratingen gewechselt. Da die Saison abgesagt wurde, schloss er sich für die Spielzeit dem Herner EV in der Oberliga an. Doch schon in der folgenden Saison meldete er sich zurück bei den Ice Aliens und geht nun in seine dritte Spielzeit am Sandbach. Der Allrounder wird offiziell als Verteidiger geführt, eroberte sich aber in der Vorsaison mit fünf Toren und 13 Vorlagen insgesamt 18 Scorerpunkte.