Eishockey : Ratinger Ice Aliens: Maik Klingsporn verstärkt Abwehr

Ratingen Der Kader des Eishockey-Regionalligisten für die neue Saison ist mittlerweile fast komplett. Gespräche mit einem weiteren Spieler laufen.

Von den Bären Neuwied wechselt mit dem 27-jährigen Maik Klingsporn ein Spieler zu den Ratinger Ice Aliens, der auf eine achtjährige Erfahrung in der Oberliga und der DEL zurückblicken kann. Der Verteidiger spielte für die Füchse Duisburg, die Moskitos Essen und den Herner EV in der Oberliga, in der Saison 2012/2013 absolvierte er 24 Begegnungen in der DEL für die Düsseldorfer EG. Im vergangenen Jahr lief er für die Bären Neuwied in der Regionalliga auf und verbuchte als Verteidiger in 34 Partien immerhin 29 Punkte für sich.