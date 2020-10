Eishockey, Testspiel : Ratinger Ice Aliens gewinnen ersten Test sicher mit 8:1

Ratingen Beim 8:1 gegen den ESV Bergisch Gladbach überzeugen die Ratinger Ice Aliens nicht nur spielerisch, auch ihr Konzept in der Coronavirus-Pandemie passt. 229 Zuschauer feuern den neuformierten Eishockey-Regionalligisten an.

Die Ratinger Ice Aliens sind sehr zufrieden mit ihrem ersten Testspiel. Nicht nur, dass der neuformierte Eishockey-Regionalligist von Trainer Andrej Fuchs den ESV Bergisch Gladbach 8:1 besiegte, auch die Organisation um Rainer Merkelbach hatte den ersten Test des neuen E-Ticket-Systems und das erste Heimspiel unter Corona-Bedingungen bestanden. Dazu beigetragen hatten auch die 229 Zuschauer in der Ratinger Eishalle, die sich diszipliniert verhielten.

Die Aliens starteten mit allen Zugängen und einigen Nachwuchsspielern schwungvoll in das erste Vorbereitungsspiel. Die Gäste hielten zunächst dagegen, Torhüter Christoph Oster musste mehrfach eingreifen. Doch in der 13. Spielminute erzielte Marco Clemens das erste Saisontor der Aliens. Bis zur ersten Pause hielt dann aber der starke Gäste-Keeper Stefan Schwarz seinen Kasten sauber. Im zweiten Drittel waren es dann zwei Zugänge, die für die Aliens erfolgreich waren: die Ex-Neusser Felix Wolter und Max Bleyer. Die Hausherren bekamen das Spiel nun in den Griff.