Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens sammeln für die Ukraine

Ratingen Beim Play-Off-Heimspiel der Eishockey-Regionalliga am Sonntag zwischen den Ratinger Ice Aliens und den Füchsen Duisburg können Fans Flüchtlinge aus der Ukraine mit Spenden unterstützen.

Am heutigen Freitag beginnen die Play-Offs der Eishockey-Regionalliga, als Tabellenvierter der Hauptrunde bekommen es die Ratinger Ice Aliens mit dem Spitzenreiter Füchse Duisburg zu tun. Dort müssen sie zunächst ab 19.30 Uhr ran, das Team von Trainer Andrej Fuchs, der seine Corona-Infektion überwunden hat und so wieder an der Bande steht, will versuchen, die Füchse erstmals in dieser Spielzeit zu bezwingen. In der Duisburger Eissporthalle gilt die 2G-plus-Regel mit Maskenpflicht.