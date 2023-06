Eishockey, Regionalliga Gute Nachrichten für die Ice Aliens

Für die haben die Ice Aliens nun einen sehr erfahrenen Allrounder gewinnen können: Thomas Richter kommt von den Rostock Piranhas aus der Oberliga nach Ratingen. Seit Beginn des Jahrtausends spielt der heute 40-Jährige kontinuierlich in der Oberliga, in der er 493 Spiele bestritten hat, zudem stehen 292 Spiele in der DEL 2 in seiner Vita. Vor seiner Station in Rostock stand der gebürtige Oberbayer bei den Moskitos Essen unter Vertrag, wo er vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult wurde und dort erst den Abstieg in die Regionalliga und dann den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga miterlebte.