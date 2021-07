Eishockey, Regionalliga : Klingsporn kehrt aus Herne zu den Ice Aliens zurück

Ratingen Maik Klingsporn kommt zu de Ratinger Ice Aliens zurück. Der DEL-erfahrene Verteidiger hat für den Eishockey-Regionalligisten bislang nur ein Spiel absolvieren können, in der Coronavirus-Pandemie ging er mit dem Herner EV aufs Eis.

Seine Anfangsjahre auf dem Eis verbrachte der Verteidiger in Grefrath und Duisburg, wechselte dann zur U14 der Düsseldorf EG. In der Saison 2012/13 schaffte er den Sprung in das DEL-Team und kam in den folgenden zwei Spielzeiten zu 60 Einsätzen in der höchsten deutschen Spielklasse. In den folgenden Jahren spielte er für Essen, Duisburg und Herne in der Oberliga, in der Saison 2019/20 verteidigte er für Neuwied in der Regionalliga, bevor er dann aus beruflichen und zeitlichen Gründen zu den Ice Aliens wechselte.