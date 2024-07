Unterbau des Regionalliga-Meisters So geht es weiter bei der Jugend der Ice Aliens

Update | Ratingen · Die Durchlässigkeit vom Nachwuchs- in den Seniorenbereich ist in vielen Sportarten ein Thema, auch im Eishockey. Die Ratinger Ice Aliens wollen mit der Düsseldorfer EG zusammenarbeiten. Marcel Novotny kommt als Trainer für Janusz Wilczek, der zeitnah in den Ruhestand geht.

09.07.2024 , 05:15 Uhr

Die Ratinger Ice Aliens wissen, wie wichtig der eigene Nachwuchs im Eishockey ist. Foto: Ice Aliens

Von Georg Amend Teamleiter Regiosport Mettmann