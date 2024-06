Kader in der Eishockey-Regionalliga Hodi und Onckels bleiben bei den Ice Aliens

Cheftrainer Frank Gentges ist froh, dass er Hodi in der kommenden Saison weiterhin im Trikot der Ice Aliens sehen kann: „Malte ist ein Außenstürmer mit läuferischen Qualitäten, der den direkten Weg zum Tor sucht. Dazu ist er in Über- und Unterzahl gleichermaßen stark – eine Kombination, die es selten gibt. Malte ist ein sehr wichtiger Teamplayer, der Dinge fürs Team macht, die in keiner Statistik auftauchen: Beispielsweise blockt keiner in unserem Team so viele Schüsse wie Malte. Wenn er jetzt noch seine offensive Finalität entsprechend verbessert, ist er ein rundum kompletter Spieler.“