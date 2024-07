Kader des Eishockey-Regionalligisten Gentges nimmt Aliens-Angreifer Bleyer in die Pflicht

So langsam nimmt der Kader der Ratinger Ice Aliens für die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga Konturen an, denn mit Max Bleyer hat auch der dritte Spieler der Sturmreihe mit Toni Lamers und Malte Hodi verlängert, sodass diese Formation bestehen bleiben könnte. Der 32-jährige Bleyer spielte bislang in Grefrath, Neuss und eben Ratingen. Seit 2020 gehört er wieder zum Kader der Aliens und ist eine feste und zuverlässige Größe. In der vergangenen Saison erzielte der Angreifer in 30 Partien inklusive Play-Offs zehn Tore und legte 31 Treffer auf. Dabei erhielt er nur zwei Strafminuten.