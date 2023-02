Eishockey, Regionalliga Ice Aliens begeistern wieder mehr Zuschauer

Besonders auffällig ist die Rückkehr der 17- bis 27-jährigen Fans, deren Anteil an der Gesamtzahl der Besucher von 19 auf 31 Prozent angestiegen ist. Diese Entwicklung möchten die Ice Aliens durch sportlich interessante und erfolgreiche Spiele konservieren und ausbauen. Beim Spiel gegen die Bären Neuwied am 3. Februar 2023 kamen sogar mehr als 500 Zuschauer, mehr waren bei einem Hauptrundenspiel letztmalig am 14. Oktober 2017 zugegen. Damals gastierte ebenfalls der EHC Neuwied am Sandbach, und die Gäste reisten mit einem Sambaschiff an. 784 Fans war der bis heute unerreichte Spitzenwert in der Hauptrunde.