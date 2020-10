Eishockey in der Pandemie : Eishockeyverband präzisiert seine ersten Aussagen

Ratingen Das Testspiel der Ratinger Ice Aliens gegen den EHC Troisdorf am Sonntag fällt aus. Unterdessen präzisiert der Eishockeyverband NRW: Nicht alle Spiele im November werden ersatzlos gestrichen, sondern nur die, deren Ligen schon laufen. Die Regionalliga ist demnach davon nicht betroffen.

Das Eishockey-Testspiel des Regionalligisten Ratinger Ice Aliens gegen den EHC Troisdorf am Sonntag fällt aus. Am späten Donnerstagabend erreichte die Ice Aliens die Absage: Der EHC sieht so kurz vor dem Lockdown und dem damit verbundenen Aussetzen des Spielbetriebs keinen sportlichen Wert in diesem Spiel. Gerne nehmen die „Dynamite“ den Faden nach dem Lockdown wieder auf und kommen zur dann nächsten Vorbereitung an den Sandbach.

Ebenfalls am Donnerstagabend hat der Eishockeyverband NRW die Aussagen zu den im November ausfallenden Spielen präzisiert. Zunächst hatte es geheißen, alle Spiele im November würden ersatzlos ausfallen – damit wären mehr als zwei Drittel der Regionalliga-Saison ausgefallen. Nun erklärt der Verband: Nur die Partien, die in bereits mit dem Meisterschaftsbetrieb gestarteten Ligen abgesagt werden müssen, werden nicht nachgeholt und entfallen ersatzlos. Ligen, die noch nicht gestartet sind, sind davon nicht betroffen. Die Regionalliga West, in der Ice Aliens gemeldet sind, fällt also nicht unter diese Regelung. Wie der Ligabetrieb unter den veränderten Voraussetzungen stattfinden kann, wird am kommenden Dienstag in einer Videokonferenz mit den betreffenden Vereinen besprochen.