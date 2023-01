Eishockey, Regionalliga Ice Aliens siegen 4:1 und holen ein Duo aus der Oberliga

Ratingen · Der Tabellenführer der Eishockey-Regionalliga hat noch einmal nachgerüstet: Beim 4:1-Sieg beim Kellerkind in Bergisch Gladbach haben die Ratinger Ice Aliens bereits Raphael Palmeira-Kerkhoff und Erik Grein eingesetzt. Am Sonntagabend kommt der TuS Wiehl an den Sandbach.

29.01.2023, 12:00 Uhr

Aliens-Trainer Frank Gentges kennt beide Zugänge der Ratinger. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Ratinger Ice Aliens haben die Realstars in Bergisch Gladbach mit 4:1 besiegt. Chef-Trainer Frank Gentges fasste die Partie der Eishockey-Regionalliga zusammen: „Es war ein sehr schnelles und intensives Spiel, das wir hoch verdient gewonnen haben. Zahlreiche hochkarätige Chancen vereitelte oft der starke Torwart der Gastgeber. Aber auch die lieferten ein starkes Spiel ab und waren immer gefährlich.“ Für den Tabellenführer erfolgreich waren Malte Hodi, Tim Brazda, Stephan Kreuzmann und Stefan Traut. Erneut musste Gentges auf einige Spieler, hauptsächlich aus der Offensive, verzichten: Maik Klingsporn, Kevin Wilson, Tobias Brazda, Benjamin Hanke, Marco Clemens, Dominik Partyka und Jordi Cuena Pazos. Dagegen konnten die Ice Aliens zwei neue Spieler begrüßen und auch direkt einsetzen: Von den Essener Moskitos kommt Raphael Palmeira-Kerkhoff an den Sandbach. Der 22-jährige Stürmer, der als Allrounder auf nahezu jeder Position eingesetzt werden kann, erhielt seine Ausbildung in Essen und schaffte es über die 1b-Mannschaft der Moskitos in das dortige Oberliga-Team. Er läuft bei den Ice Aliens mit der Nummer 90 auf. Ebenfalls aus der Oberliga, von den Duisburger Füchsen, hat sich Erik Grein den Ice Aliens angeschlossen. Er erhielt seine Ausbildung in Krefeld und Düsseldorf. Aus der Oberliga-Mannschaft der Krefelder wechselte der 19j-ährige Verteidiger zur laufenden Saison nach Duisburg und landete nun bei den Außerirdischen. Er trägt die Nummer 41. Gentges kennt beide Zugänge: „Erik und Raphael bekommen in der Oberliga nicht die erhoffte Eiszeit und wollen sich über die Regionalliga wieder für höhere Aufgaben empfehlen. Nicht zuletzt durch unsere zahlreichen Ausfälle und langzeitverletzten Führungsspieler sind wir über beide sehr froh. Dagegen werden wir die Krefelder Förderlizenz-Spieler Marcel Marten und Benedikt Pricken nicht mehr abrufen.“ Mit dem Sieg in Bergisch Gladbach haben die Ice Aliens den Abstand auf den Verfolger Neuwied halten können und freuen sich auf den Sonntag. Dann kommt ab 18 Uhr mit dem TuS Wiehl der aktuelle Tabellendritte zu einem weiteren Top-Spiel an den Sandbach.

(ame/RP)