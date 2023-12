Eishockey, Regionalliga Ratinger Ice Aliens siegen zum Jahresabschluss in Dortmund

Rund 950 Zuschauer, davon etwa 100 aus Ratingen, die ihr Team anschließend frenetisch feierten, bildeten einen würdigen Rahmen für das Spitzenspiel. Den Gästen fehlte in Benjamin Hanke ein Stammspieler, mit Maik Klingsporn (Augenprobleme) kurz vor der Partie und Malte Hodi (Verletzung) währenddessen gesellten sich noch zwei weitere hinzu. Von Beginn an ging es in Dortmund körperbetont zur Sache, die Ice Aliens verzeichneten etliche Torchancen, doch es dauerte bis zur 18. Minute, bis Nils Nemec sein Team mit 1:0 in Front brachte.