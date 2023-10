Eishockey, Regionalliga Ratinger Ice Aliens besiegen auch Wiehl problemlos

Mit einem überzeugenden 8:0-Erfolg vor 366 Zuschauern gegen die Wiehl Penguins bleiben die Ratinger Ice Aliens in der Eishockey-Regionalliga NRW weiter ungeschlagen. Christoph Oster hütete das Tor der Hausherren, und diese gaben von Beginn an den Takt vor. Wiehl beschränkte sich zunächst auf die Defensive, was anfangs auch funktionierte. Nach zwei Strafen gegen die Gäste nutzte Tobias Brazda die Überzahl zum 1:0 in der 15. Minute, sein Bruder Tim legte das 2:0 nach (17.). Schreckmoment kurz vor Ende des Drittels, als Max Bleyer nach einem Zusammenstoß keine Luft mehr bekam. Nach Behandlung und Untersuchung durch den Arzt konnte er aber im zweiten Drittel wieder mitwirken.