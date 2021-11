Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens vor der Qualifikation

Ratingen Für die Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga benötigen die Ratinger Ice Aliens nur noch zwei Punkte. Am Freitag empfangen sie den direkten Verfolger Neusser EV, am Sonntag fahren sie zu Schlusslicht EC Bergisch Land.

Unter normalen Umständen werden die Ratinger Ice Aliens an diesem Wochenende die Qualifikation für die Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga klarmachen. Denn sie benötigen dafür nur noch zwei Punkte. Ärgster Verfolger ist der Gegner am Freitagabend, der Neusser EV, der in der Tabelle nur zwei Zähler hinter den Ice Aliens lauert, die erst am Sonntag vom EHC Neuwied von der Tabellenspitze gedrängt wurden.

Mittlerweile haben sich die Teams in ihren Qualifikationsgruppen eingespielt, so dass die Ergebnisse aus den ersten Spielen keine unbedingten Gradmesser sind. Der 6:2-Sieg aus dem Hinspiel in Neuss ist also kein sicheres Polster, aber die Ratinger Truppe von Trainer Andrej Fuchs braucht sich auch nicht zu verstecken. Mit einem beherzten Auftreten auf eigenem Eis sollte ein Erfolg möglich sein – das wäre gleichbedeutend mit der Qualifikation zur Hauptrunde. Dass die Moral stimmt, bewiesen die Ice Aliens am vergangenen Sonntag in Neuwied. Am Ende reichte es zwar nicht zum Sieg, aber Wille und Kampfeslust waren bei der 5:7-Niederlage vorhanden.