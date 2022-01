Eishockey, Regionalliga : Aliens gegen den Vorletzten und den Tabellenzweiten

Auch Aliens-Trainer Andrej Fuchs fehlen an Corona erkrankte Spieler. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Am heutigen Freitag empfangen die Ratinger Ice Aliens die Eisadler Dortmund, am Sonntag geht es zu Favorit Füchse Duisburg. Alle Teams verzeichnen Coronafälle in ihren Reihen. Die Spiele finden jedoch nach jetzigem Stand statt.

Wenn am Freitag (20 Uhr) die Eisadler aus Dortmund an den Sandbach zu den Ratinger Ice Aliens kommen, treffen die direkten Tabellennachbarn der Eishockey-Regionalliga aufeinander. Allerdings trennen die Teams 15 Punkte, denn der EAD bleibt hinter seinen eigenen Erwartungen stark zurück. Einzig aus der Partie gegen den Neusser EV nahmen die Dortmunder Punkte mit – diese gab es am grünen Tisch und brachten den vorletzten Tabellenplatz ein.

Ganz anders der Gegner vom Sonntag, der EV Duisburg. Den Füchsen konnten bisher nur die Kobras aus Dinslaken die Stirn bieten und gewannen beide Begegnungen. Der EVD hat bisher zwei Tore weniger geschossen als die Ice Aliens, doch auch ein Spiel weniger bislang absolviert. Die Füchse gewannen beide bisherigen Duelle und gehen bei ihrem Heimspiel (18.30 Uhr) einmal mehr als Favorit in die Begegnung.

Die Austragung beider Partien war Mitte der Woche fraglich, da alle Teams Coronafälle in ihren Reihen zu verzeichnen hatten. Die Ice Aliens haben augenblicklich drei Corona-Erkrankungen, die das Team schwächen. Weitere Verdachtsfälle erwiesen sich bisher als nicht zutreffend. Ähnlich sieht es in Dortmund und Duisburg aus, die Begegnungen finden jedoch nach jetzigem Stand statt.

(RP)