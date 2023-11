Eishockey, Regionalliga Aliens spielen in Dortmund und empfangen Solingen

Lange ist es her, doch nun müssen die Ratinger Ice Aliens in der Regionalliga einmal ein Eishockey-typisches Wochenende mit zwei Spielen bestreiten – zum ersten Mal seit Saisonbeginn Ende September/Anfang Oktober. Der Auftakt am Freitag hat es gleich in sich: Der Tabellenführer reist zum eigentlichen Liga-Favoriten Eisadler Dortmund, der dem Spitzenreiter zwölf Tage zuvor die erste Niederlage beibrachte. Das Spiel war chaotisch, Aliens-Trainer Frank Gentges bemängelte bei den Schiedsrichtern eine stetig falsche Regel-Anwendung, es gab insgesamt 159 Strafminuten – deshalb steht die Partie am Freitag ab 20 Uhr an der Strobelallee diesmal unter Verbandsaufsicht.