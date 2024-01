Eishockey, Regionalliga Unterschiedliche Aufgaben für Aliens

Die kurze Eishockey-Pause zwischen den Jahren ist vorbei, die Ratinger Ice Aliens starten am Freitag wieder in die Regionalliga. Der Tabellenführer muss zum ersten von noch acht ausstehenden regulären Ligaspielen beim Schlusslicht EHC Troisdorf antreten, erstes Bully ist um 20.15 Uhr. Diese Duelle waren in der aktuellen Saison ausgesprochen torreich: Die beiden Heimspiele gewannen die Ratinger 9:1 und 10:1, in Troisdorf gab es beim letzten Aufeinandertreffen mit dem 8:0 den dritten Shut-Out der Spielzeit. Da fielen allerdings im letzten Drittel keine Treffer mehr, das soll den Ice Aliens Warnung sein, dass sie auch bei den Dynamite, die nach 14 Spielen gerade einmal drei Punkte auf dem Konto haben, über die komplette Spielzeit hellwach sein müssen.