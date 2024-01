Eishockey, Regionalliga Gentges fordert Wiedergutmachung

Sechs Spiele sind für die Ratinger Ice Aliens in der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga noch zu absolvieren, und das schwierige Restprogramm hält noch ein paar spannende Duelle parat. Nach einem spielfreien Wochenende gibt es nun wieder direkt zwei Partien: Am Freitag treffen die Ice Aliens am Ratinger Sandbach um 20 Uhr auf die Bergisch Raptors aus Solingen, am Sonntag geht es zur selben Zeit beim Neusser EV weiter.