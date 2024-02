Eishockey, Regionalliga Ice Aliens brauchen nur noch einen Punkt aus zwei Spielen

Sämtliche Rechenspiele können die Aliens bereits am Freitag beenden, wenn ab 20 Uhr mindestens ein Punkt im Heimspiel gegen den ESV Bergisch Gladbach eingefahren wird. In allen bisherigen drei Duellen hatten die Ratinger die Nase vorn, zuletzt gab es den Vergleich mit dem aktuellen Tabellendritten, der diese Platzierung in jedem Fall behalten wird, Ende Januar am Sandbach, als sich die Aliens in einem engen Spiel letztlich noch im Ergebnis klar mit 6:3 durchsetzten. Seitdem haben die Gäste in Daniel Pering noch eine Verstärkung aus Neuwied erhalten.