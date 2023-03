Eishockey, Regionalliga Ratinger Ice Aliens starten dezimiert in die Play-Offs

Trotz der dreiwöchigen Pause hat sich die Personalsituation bei den Ice Aliens nicht wesentlich verbessert. Chefcoach Frank Gentges hat viele Ausfälle zu bedauern, dabei bilden Verletzungen und Erkrankungen den Hauptanteil. Dennoch geht er zuversichtlich in die kommenden Begegnungen, denn er weiß, dass alle Spieler auf dem Eis ihr Bestes geben. Das hat das Team in der Hauptrunde bewiesen, und darauf baut der Trainer auch jetzt. Dabei legt er auch den Schlüssel für den Erfolg zurecht: „Wir müssen nach drei Wochen Zwangspause gemeinsam extrem hart arbeiten und irgendwie in den Play-Off Rhythmus kommen, egal wie lange es dauert.“ Ebenso nimmt Gentges die Fans in die Pflicht: „Wir brauchen die Unterstützung unserer Zuschauer, nur so können wir ins Finale kommen.“