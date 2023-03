Eishockey, Regionalliga Aliens stehen vor dem Final-Einzug

Es zeichnet sich also eine weitere interessante und spannende Halbfinalbegegnung am Freitag ab. Der TuS Wiehl hat nichts zu verlieren und wird alles daransetzen, ein viertes Spiel in der Serie zu erzwingen. Die Ice Aliens haben jedoch den psychologischen Vorteil, dass sie bereits zwei Siege auf der Habenseite vorweisen können. Der Matchball soll umgesetzt werden, um sich weitere, kraftraubende Spiele zu ersparen. Der Schlüssel zum Erfolg wird wieder in einer konzentrierten und konsequenten Defensivarbeit liegen. Hinzu kommt die hervorragende Leistung der Ratinger Torhüter, die in der Ligastatistik mit nahezu identischen Werten auf Platz zwei und drei liegen.